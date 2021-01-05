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Богослужение в православное Рождество можно будет увидеть онлайн
05.01.2021 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Помолиться за здравие, выразить поддержку и мысленно сопереживать смогут в Рождество Христово участники онлайн-службы, о трансляция рассказала пресс-служба Белорусской православной Церкви.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее в РПЦ рекомендовали пожилым прихожанам
Для всех, кто не сможет или не захочет посетить храмы в праздник Рождества Христова, будет проведена трансляция богослужения.
Накануне Митрополит Вениамин помолился о здоровье врачей и вручил исключительные церковные награды за особые труды работникам 6-й городской клинической больницы Минска - за прямой трансляцией молебна также
Патриарший Экзарх всея Беларуси подчеркнул особую роль медицинских тружеников, которые сейчас рядом с теми, кто находятся на грани жизни и смерти. А также поблагодарил всех, кто финансово помогает работникам здравоохранения. Он полагает, что духовные силы сейчас важны, чем лекарства.
Участники службы получили в подарок иконы Божьей матери Жировичской, у которой Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал не стесняться просить помощи.
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Прихожане, которые не смогут прийти в храм в один из главных христианских праздников, смогут поучаствовать в виртуальном молебне.
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