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Богослужение в православное Рождество можно будет увидеть онлайн

05.01.2021 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Помолиться за здравие, выразить поддержку и мысленно сопереживать смогут в Рождество Христово участники онлайн-службы, о трансляция рассказала пресс-служба Белорусской православной Церкви.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее в РПЦ рекомендовали пожилым прихожанам воздержаться от посещения рождественских богослужений 6-7 января в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

Для всех, кто не сможет или не захочет посетить храмы в праздник Рождества Христова, будет проведена трансляция богослужения. 

Накануне Митрополит Вениамин помолился о здоровье врачей и вручил исключительные церковные награды за особые труды работникам 6-й городской клинической больницы Минска - за прямой трансляцией молебна также можно было следить онлайн.

Патриарший Экзарх всея Беларуси подчеркнул особую роль медицинских тружеников, которые сейчас рядом с теми, кто находятся на грани жизни и смерти. А также поблагодарил всех, кто финансово помогает работникам здравоохранения. Он полагает, что духовные силы сейчас важны, чем лекарства.

Участники службы получили в подарок иконы Божьей матери Жировичской, у которой Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал не стесняться просить помощи.

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Теги: Минск
 
 
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Прихожане, которые не смогут прийти в храм в один из главных христианских праздников, смогут поучаствовать в виртуальном молебне.
 
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