Сегодня в Гомеле в первой половине дня у активистов прошли обыски. По их словам, это связано с уголовным делом Владимира Непомнящих.





В Гомеле у активистов проходят обыски. По предварительным данным — из-за уголовного дела Владимира Непомнящих





«Гомельской Весны» , у Василия Полякова забрали ноутбук, жесткий диск и планшет. Обыск проходит у Василия Полякова, Николая Новикова и в общественно-политическом центре на Полесской. По информации, у Василия Полякова забрали ноутбук, жесткий диск и планшет.





Вчера Владимиру Непомнящих предъявили обвинение по статье 366 — насилие либо угроза в отношении должностного лица. В день, когда гомельчанина судили за замену государственного флага, Владимир Непомнящих после оглашения приговора сказал, что «ответственность за это будут нести все». В тот день он произнес фразу «организованная преступная группа», но, как он успел прокомментировать до ареста, она относилась к объявленному приговору и не была угрозой в адрес помощницы прокурора.