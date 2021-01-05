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В Гомеле у активистов проходят обыски

05.01.2021 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительным данным — из-за уголовного дела Владимира Непомнящих

Сегодня в Гомеле в первой половине дня у активистов прошли обыски. По их словам, это связано с уголовным делом Владимира Непомнящих.

В Гомеле у активистов проходят обыски. По предварительным данным — из-за уголовного дела Владимира Непомнящих

Обыск проходит у Василия Полякова, Николая Новикова и в общественно-политическом центре на Полесской. По информации «Гомельской Весны», у Василия Полякова забрали ноутбук, жесткий диск и планшет.

Вчера Владимиру Непомнящих предъявили обвинение по статье 366 — насилие либо угроза в отношении должностного лица. В день, когда гомельчанина судили за замену государственного флага, Владимир Непомнящих после оглашения приговора сказал, что «ответственность за это будут нести все». В тот день он произнес фразу «организованная преступная группа», но, как он успел прокомментировать до ареста, она относилась к объявленному приговору и не была угрозой в адрес помощницы прокурора.
 
Теги: Гомель
 
 
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По предварительным данным — из-за уголовного дела Владимира Непомнящих
 
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