В парке «Великий камень» средняя зарплата достигла 2,5 тыс. рублей









Об этом заместитель главы Администрации Президента РБ Дмитрий Крутой сообщил 23 декабря в ходе открытия в парке Китайско-белорусского центра сотрудничества в области научно-технических достижений.





По мнению Дмитрия Крутого, в текущем году индустриальный парк показал довольно высокие результаты. Экспорт составил 75 млн. долларов, сумма освоенных инвестиций — 300 млн. долларов. Он подчеркнул, что в парке в настоящее время зарегистрированы 68 резидентов, из которых 12 относятся к сфере науки, инноваций, новых, абсолютно уникальных разработок.





Дмитрий Крутой также сообщил, что во время второго этапа развития парка и освоения территории в 850 га планируется создать умный город, в котором будут внедрены передовые инновации в сфере телекоммуникаций, информационных, мобильных, беспилотных технологий, искусственного интеллекта, и квантовых вычислений.





Если, конечно, всем этим планам не помешает изменение условий для инвесторов, на которое пошли белорусские власти. В частности, на стадии агитации вкладывать в проект они обещали инвесторам одни налоги, а с этого года поменяли свое мнение в одностороннем порядке.