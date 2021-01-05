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В парке «Великий камень» средняя зарплата достигла 2,5 тыс. рублей

05.01.2021 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» создано около тысячи рабочих мест, а средняя заработная плата составляет 2,5 тыс. рублей.



Об этом заместитель главы Администрации Президента РБ Дмитрий Крутой сообщил 23 декабря в ходе открытия в парке Китайско-белорусского центра сотрудничества в области научно-технических достижений.

По мнению Дмитрия Крутого, в текущем году индустриальный парк показал довольно высокие результаты. Экспорт составил 75 млн. долларов, сумма освоенных инвестиций — 300 млн. долларов. Он подчеркнул, что в парке в настоящее время зарегистрированы 68 резидентов, из которых 12 относятся к сфере науки, инноваций, новых, абсолютно уникальных разработок.

Дмитрий Крутой также сообщил, что во время второго этапа развития парка и освоения территории в 850 га планируется создать умный город, в котором будут внедрены передовые инновации в сфере телекоммуникаций, информационных, мобильных, беспилотных технологий, искусственного интеллекта, и квантовых вычислений.

Если, конечно, всем этим планам не помешает изменение условий для инвесторов, на которое пошли белорусские власти. В частности, на стадии агитации вкладывать в проект они обещали инвесторам одни налоги, а с этого года поменяли свое мнение в одностороннем порядке. 
 
 
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В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» создано около тысячи рабочих мест, а средняя заработная плата составляет 2,5 тыс. рублей.
 
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