В Турции студенты подрались с полицией

Источник материала: ОНТ

Недовольная назначением нового ректора молодежь заблокировала один из корпусов Босфорского университета в Стамбуле. Разговора с руководством вуза не получилось. Разбираться в ситуации направили силовиков. Столкновения произошли у входа в учреждение образования.

Не обошлось без применения силы и в Сантьяго. Здесь собрался митинг по случаю 13-й годовщины убийства полицией студенческого активиста. Участники акции пытались заблокировать движение на центральной площади. Пытаясь разогнать демонстрантов, полицейские применили слезоточивый газ и водометы.

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