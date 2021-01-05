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В Турции студенты подрались с полицией
Источник материала: ОНТ
Недовольная назначением нового ректора молодежь заблокировала один из корпусов Босфорского университета в Стамбуле. Разговора с руководством вуза не получилось. Разбираться в ситуации направили силовиков. Столкновения произошли у входа в учреждение образования.
Не обошлось без применения силы и в Сантьяго. Здесь собрался митинг по случаю 13-й годовщины убийства полицией студенческого активиста. Участники акции пытались заблокировать движение на центральной площади. Пытаясь разогнать демонстрантов, полицейские применили слезоточивый газ и водометы.
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Недовольная назначением нового ректора молодежь заблокировала один из корпусов Босфорского университета в Стамбуле. Разговора с руководством вуза не получилось....
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