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Как определить зависимость от смартфона? Объясняет психолог
Источник материала: ОНТ
Выявить зависимость от гаджета можно по нескольким признакам,
Первый признак – человек постоянно держит свой смартфон в поле зрения. По словам психолога, зависимый от гаджета ищет взглядом телефон как будто в поисках ответа или поддержки, если во время беседы возникает какой-либо вопрос.
Еще один признак – грамматические и стилистические ошибки в чатах и соцсетях, поскольку человек полностью полагается на смартфон, а не на свои знания.
Дмитрий Синарев отметил, что гаджеты начинают формировать наше сознание. Многие люди передают эмоции смайликами, а не словами.
ФОТО: © REUTERS / Michael Dalder
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Выявить зависимость от гаджета можно по нескольким признакам, рассказал агентству «Прайм» психолог Дмитрий Синарев. Первый признак – человек постоянно держит...
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