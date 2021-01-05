Как определить зависимость от смартфона? Объясняет психолог

Источник материала: ОНТ

Выявить зависимость от гаджета можно по нескольким признакам, рассказал агентству «Прайм» психолог Дмитрий Синарев.

Первый признак – человек постоянно держит свой смартфон в поле зрения. По словам психолога, зависимый от гаджета ищет взглядом телефон как будто в поисках ответа или поддержки, если во время беседы возникает какой-либо вопрос.

Еще один признак – грамматические и стилистические ошибки в чатах и соцсетях, поскольку человек полностью полагается на смартфон, а не на свои знания.

Дмитрий Синарев отметил, что гаджеты начинают формировать наше сознание. Многие люди передают эмоции смайликами, а не словами.

ФОТО: © REUTERS / Michael Dalder





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