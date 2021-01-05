В Турции разработали тест, выявляющий COVID-19 за 10 секунд

Источник материала: ОНТ

В Турции разработали тест, который определяет COVID-19 всего за 10 секунд.

Диагностика основана на оптике: она меняет цвет свечения в присутствии вирусов, обнаруживая их с высокой точностью. По данным разработчиков, во время доклинических испытаний система показала достоверность в 99%. Массовое производство инновационных тестов может начаться через два месяца – после всех согласований и необходимых процедур.

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