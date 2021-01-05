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«Наши дети»: юных зрителей ждут во Дворце Независимости «Планета фантазий»

05.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Наши дети»: юных зрителей ждут во Дворце Независимости «Планета фантазий»

Череда праздничных событий не заканчивается! Акция «Наши дети» уже охватила всю страну, и она продолжится до середины января. А в эти дни в настоящую «Планету фантазий» превратился Дворец Независимости.  

На интерактивное представление с таким названием приглашают детей со всей страны. Каждому из них сказка нужна особенно. Юные гости – это ребята, которые растут в многодетных и приёмных семьях. А также дети и подростки, которые уже достигли успехов в учёбе, творчестве, спорте. В новогодней программе участвую около 200 артистов. Ребята не только увидят сказку, но и попадут в неё: для них во Дворце Независимости подготовлена зона аттракционов, игр и развлечений.

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Череда праздничных событий не заканчивается! Акция «Наши дети» уже охватила всю страну, и она продолжится до середины января. А в эти дни в настоящую «Планету...
 
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