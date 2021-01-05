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Снимает воспаление и укрепляет иммунитет: врач назвала полезные свойства граната

05.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снимает воспаление и укрепляет иммунитет: врач назвала полезные свойства граната

Благодаря антиоксидантам и различным кислотам гранат оказывает противовоспалительное действие, укрепляет иммунитет и может предотвратить развитие слабоумия, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам врача, этот фрукт усиливает общий тонус организма и помогает избежать серьезных болезней.

Диетолог добавила, что употреблять гранат необходимо каждый день. Достаточно 30 граммов гранатового сока либо четверти плода граната. Большое количество этого фрукта есть не стоит, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

ФОТО: armmuseum.ru



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Благодаря антиоксидантам и различным кислотам гранат оказывает противовоспалительное действие, укрепляет иммунитет и может предотвратить развитие...
 
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