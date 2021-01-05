ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новобранцы спецназа проходят психологическую полосу препятствий в Марьиной Горке

05.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новобранцы спецназа проходят психологическую полосу препятствий в Марьиной Горке

Для войск спецопераций важна не только физическая подготовка, но и моральная устойчивость. В Марьиногорской бригаде спецназа новобранцы проходят психологическую полосу препятствий.

На полукилометровой трассе – десятки преград, имитирующих всё, с чем может столкнуться солдат на поле боя. Моделируется ситуация постоянного стресса, присущая настоящим боевым действиям: вокруг слышна стрельба, горят покрышки, раздаются крики, а для создания полноценной картины боя, на полосе встречаются манекены.

Мартин Сороковик, офицер-психолог: «При прохождении солдаты подвергаются стрессовой нагрузке, делается это для того, чтобы в случае боя они уже были морально готовы. Психологическая полоса, она как прививка. Мы шокируем по чуть-чуть, чтобы в случае боя солдат уже был психологически закален».

Вместе с тем, войсковые психологи внимательно следят за состоянием бойцов и помогают командирам безопасно организовать занятия. В случае необходимости применяют восстанавливающие и мобилизующие методики.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для войск спецопераций важна не только физическая подготовка, но и моральная устойчивость. В Марьиногорской бригаде спецназа новобранцы проходят психологическую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшему главреду "Новой газеты Сморгони" дали 2,5 "химии" по делу о "клевете"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика