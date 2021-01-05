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Новобранцы спецназа проходят психологическую полосу препятствий в Марьиной Горке
Источник материала: ОНТ
Для войск спецопераций важна не только физическая подготовка, но и моральная устойчивость. В Марьиногорской бригаде спецназа новобранцы проходят психологическую полосу препятствий.
На полукилометровой трассе – десятки преград, имитирующих всё, с чем может столкнуться солдат на поле боя. Моделируется ситуация постоянного стресса, присущая настоящим боевым действиям: вокруг слышна стрельба, горят покрышки, раздаются крики, а для создания полноценной картины боя, на полосе встречаются манекены.
Вместе с тем, войсковые психологи внимательно следят за состоянием бойцов и помогают командирам безопасно организовать занятия. В случае необходимости применяют восстанавливающие и мобилизующие методики.
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Для войск спецопераций важна не только физическая подготовка, но и моральная устойчивость. В Марьиногорской бригаде спецназа новобранцы проходят психологическую...
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