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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Полоцком районе

05.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Полоцком районе

В Полоцком районе 4 января произошел пожар в жилом доме. Погиб его хозяин, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел в жилом доме в деревне Козьянки. Когда спасатели прибыли на место возгорания, строение было полностью охвачено огнем. Хозяин дома погиб. 

Огонь уничтожил имущество, повредил стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

ФОТО: МЧС

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Теги: Витебск
 
 
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В Полоцком районе 4 января произошел пожар в жилом доме. Погиб его хозяин, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. Несчастный случай произошел в жилом доме...
 
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