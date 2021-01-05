Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Полоцком районе

Источник материала: ОНТ

В Полоцком районе 4 января произошел пожар в жилом доме. Погиб его хозяин, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел в жилом доме в деревне Козьянки. Когда спасатели прибыли на место возгорания, строение было полностью охвачено огнем. Хозяин дома погиб.

Огонь уничтожил имущество, повредил стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

ФОТО: МЧС

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