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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Полоцком районе
Источник материала: ОНТ
В Полоцком районе 4 января произошел пожар в жилом доме. Погиб его хозяин,
Несчастный случай произошел в жилом доме в деревне Козьянки. Когда спасатели прибыли на место возгорания, строение было полностью охвачено огнем. Хозяин дома погиб.
Огонь уничтожил имущество, повредил стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
ФОТО: МЧС
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В Полоцком районе 4 января произошел пожар в жилом доме. Погиб его хозяин, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. Несчастный случай произошел в жилом доме...
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