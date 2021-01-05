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Ценообразование на топливо в Беларуси не претерпит изменений
Источник материала: ОНТ
Тема, волнующая автомобилистов: что будет с ценами на топливо в наступившем году? В «Белнефтехиме» ответили: подход к ценообразованию останется прежним.
Он прошёл проверку временем и положительно воспринимается и населением, и бизнесом. Как увеличение, так и снижение не превысит 1 копейку за литр в неделю. Подорожание и удешевление будет зависеть от изменения стоимости нефти с учетом оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов.
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Тема, волнующая автомобилистов: что будет с ценами на топливо в наступившем году? В «Белнефтехиме» ответили: подход к ценообразованию останется прежним. Он прошёл...
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