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Александр Лукашенко посещает холдинг «Горизонт»
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня посещает ОАО «Управляющая компания холдинга "Горизонт"».
Президенту доложат о перспективах развития холдинга «Горизонт», а также результатах его деятельности. Кроме того, Александр Лукашенко посетит лаборатории информационных систем, авионики и наземных систем, выставку инновационных разработок и ознакомится с работой центра исследований и разработок инновационных продуктов.
Всего же холдинг объединяет 16 компаний. Они работают в разных бизнес-направлениях: исследования, потребительская техника, промышленная электроника, изготовление осветительных приборов, девелопмент и транспортно-логистические услуги. В холдинге работают около четырех тысяч сотрудников: разработчики, инженеры, дизайнеры, программисты, конструкторы.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко сегодня посещает ОАО «Управляющая компания холдинга "Горизонт"». Президенту доложат о перспективах развития холдинга «Горизонт», а также...
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