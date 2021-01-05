Представители государства продолжают приемы граждан

Источник материала: ОНТ

Обсудить проблему – первый шаг к её решению. Сегодня можно будет задать вопросы представителям власти лично и по телефону.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведёт с 10 утра до часу дня личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.





А для жителей Витебской области Комитет госконтроля сегодня организует горячую линию по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы. Звонки принимают также с 10 утра.





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