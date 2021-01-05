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Представители государства продолжают приемы граждан

05.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представители государства продолжают приемы граждан

Обсудить проблему – первый шаг к её решению. Сегодня можно будет задать вопросы представителям власти лично и по телефону.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведёт с 10 утра до часу дня личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.


А для жителей Витебской области Комитет госконтроля сегодня организует горячую линию по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы. Звонки принимают также с 10 утра.


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Обсудить проблему – первый шаг к её решению. Сегодня можно будет задать вопросы представителям власти лично и по телефону. Председатель Постоянной комиссии...
 
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