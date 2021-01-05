|
Литва по итогам года оказалась сразу в нескольких антирейтингах ЕС
Источник материала: ОНТ
Неутешительными оказались итоги года и для Литвы. В 2020 году страна фигурировала сразу в нескольких антирейтингах среди стран Европейского союза.
Безработица – главная проблема года. Литва вошла в тройку стран ЕC с самым высоким показателем незанятости населения. В сентябре он превысил 14%. А месяцем позже Литва вошла в число стран Евросоюза с самым высоким риском бедности и социальной изоляции. Ему подвергалось более четверти населения страны. Что касается здравоохранения, то по этому показателю республика попала в рейтинг худших стран ЕС ещё в апреле. Кроме того, сами литовцы ощущают себя наименее здоровыми по сравнению с другими жителями ЕС.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неутешительными оказались итоги года и для Литвы. В 2020 году страна фигурировала сразу в нескольких антирейтингах среди стран Европейского союза. Безработица –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)