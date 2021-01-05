Литва по итогам года оказалась сразу в нескольких антирейтингах ЕС

Источник материала: ОНТ

Неутешительными оказались итоги года и для Литвы. В 2020 году страна фигурировала сразу в нескольких антирейтингах среди стран Европейского союза.

Безработица – главная проблема года. Литва вошла в тройку стран ЕC с самым высоким показателем незанятости населения. В сентябре он превысил 14%. А месяцем позже Литва вошла в число стран Евросоюза с самым высоким риском бедности и социальной изоляции. Ему подвергалось более четверти населения страны. Что касается здравоохранения, то по этому показателю республика попала в рейтинг худших стран ЕС ещё в апреле. Кроме того, сами литовцы ощущают себя наименее здоровыми по сравнению с другими жителями ЕС.

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