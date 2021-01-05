ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва по итогам года оказалась сразу в нескольких антирейтингах ЕС

05.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Литва по итогам года оказалась сразу в нескольких антирейтингах ЕС

Неутешительными оказались итоги года и для Литвы. В 2020 году страна фигурировала сразу в нескольких антирейтингах среди стран Европейского союза.

Безработица – главная проблема года. Литва вошла в тройку стран ЕC с самым высоким показателем незанятости населения. В сентябре он превысил 14%. А месяцем позже Литва вошла в число стран Евросоюза с самым высоким риском бедности и социальной изоляции. Ему подвергалось более четверти населения страны. Что касается здравоохранения, то по этому показателю республика попала в рейтинг худших стран ЕС ещё в апреле. Кроме того, сами литовцы ощущают себя наименее здоровыми по сравнению с другими жителями ЕС.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неутешительными оказались итоги года и для Литвы. В 2020 году страна фигурировала сразу в нескольких антирейтингах среди стран Европейского союза. Безработица –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшему главреду "Новой газеты Сморгони" дали 2,5 "химии" по делу о "клевете"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика