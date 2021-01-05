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Возле Чашников насмерть сбили 39-летнего мужчину

05.01.2021 12:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера, 4 января, в районе 7 часов вечера в дежурную часть Чашникского РОВД из райбольницы поступило сообщение: на трассе Кричев — Орша — Лепель недалеко от деревни Жучки обнаружен труп мужчины. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МВД.

На место происшествия оперативно выбыли сотрудники ГАИ, уголовного розыска и следователи. Погибшим оказался 39-летний местный житель. На его теле обнаружены признаки автонаезда. Водитель с места происшествия скрылся.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции вышли на водителя (1976 г. р.) грузовика МАЗ. Его причастность к ДТП сейчас проверяется.

 
 
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Вчера, 4 января, в районе 7 часов вечера в дежурную часть Чашникского РОВД из райбольницы поступило сообщение: на трассе Кричев — Орша — Лепель недалеко от деревни...
 
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