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Mercedes вот-вот начнет производство электрокара с запасом хода 700 километров
Источник материала: Onliner
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Впервые модель так сильно «раздета». Можно даже рассмотреть оконную линию и пятую дверь. Да, Mercedes EQS, судя по всему, будет не седаном, а большим лифтбэком. Впервые глазу открыты пропорции будущего электрокара. Новинка получит короткий задний свес, что совсем нетипично для больших моделей Mercedes. Приборная панель и органы управления у Mercedes EQS расположены относительно высоко, а это значит, у машины будет высокая посадка. Сказывается наличие большой батареи под полом.
На тестовые прототипы установлены интересные двухцветные диски, которые, как ожидается, достанутся и серийной машине. Снимков салона нет, но мы уже знаем, что по примеру S-Class (и Tesla Model S) новый EV получит мультимедийную систему с огромным экраном вертикальной раскладки. Приборная панель, безусловно, будет исключительно цифровой.
Как ожидается, Mercedes EQS получит силовую установку мощностью около 400 л. с. Будет и AMG-версия модели с отдачей в районе 600 л. с. Максимальный запас хода данного автомобиля составит 700 км. Производство стартует в ближайшие месяцы.
черный, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
серебристый, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
синий, хетчбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
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