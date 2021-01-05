Mercedes вот-вот начнет производство электрокара с запасом хода 700 километров

Источник материала: Onliner

Портал Carscoops опубликовал свежую партию фотографий с большой моделью Mercedes, которая проходит тесты на дорогах общего пользования в Германии. Это электрический EQS, который станет флагманом EV-линейки Daimler.





Впервые модель так сильно «раздета». Можно даже рассмотреть оконную линию и пятую дверь. Да, Mercedes EQS, судя по всему, будет не седаном, а большим лифтбэком. Впервые глазу открыты пропорции будущего электрокара. Новинка получит короткий задний свес, что совсем нетипично для больших моделей Mercedes. Приборная панель и органы управления у Mercedes EQS расположены относительно высоко, а это значит, у машины будет высокая посадка. Сказывается наличие большой батареи под полом.





На тестовые прототипы установлены интересные двухцветные диски, которые, как ожидается, достанутся и серийной машине. Снимков салона нет, но мы уже знаем, что по примеру S-Class (и Tesla Model S) новый EV получит мультимедийную систему с огромным экраном вертикальной раскладки. Приборная панель, безусловно, будет исключительно цифровой.





Как ожидается, Mercedes EQS получит силовую установку мощностью около 400 л. с. Будет и AMG-версия модели с отдачей в районе 600 л. с. Максимальный запас хода данного автомобиля составит 700 км. Производство стартует в ближайшие месяцы.



