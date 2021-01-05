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Mercedes вот-вот начнет производство электрокара с запасом хода 700 километров

05.01.2021 12:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Портал Carscoops опубликовал свежую партию фотографий с большой моделью Mercedes, которая проходит тесты на дорогах общего пользования в Германии. Это электрический EQS, который станет флагманом EV-линейки Daimler.

Mercedes вот-вот начнет производство электрокара с запасом хода 700 километров

Впервые модель так сильно «раздета». Можно даже рассмотреть оконную линию и пятую дверь. Да, Mercedes EQS, судя по всему, будет не седаном, а большим лифтбэком. Впервые глазу открыты пропорции будущего электрокара. Новинка получит короткий задний свес, что совсем нетипично для больших моделей Mercedes. Приборная панель и органы управления у Mercedes EQS расположены относительно высоко, а это значит, у машины будет высокая посадка. Сказывается наличие большой батареи под полом.

Mercedes вот-вот начнет производство электрокара с запасом хода 700 километров

На тестовые прототипы установлены интересные двухцветные диски, которые, как ожидается, достанутся и серийной машине. Снимков салона нет, но мы уже знаем, что по примеру S-Class (и Tesla Model S) новый EV получит мультимедийную систему с огромным экраном вертикальной раскладки. Приборная панель, безусловно, будет исключительно цифровой.

Mercedes вот-вот начнет производство электрокара с запасом хода 700 километров

Как ожидается, Mercedes EQS получит силовую установку мощностью около 400 л. с. Будет и AMG-версия модели с отдачей в районе 600 л. с. Максимальный запас хода данного автомобиля составит 700 км. Производство стартует в ближайшие месяцы.

Mercedes вот-вот начнет производство электрокара с запасом хода 700 километров
Mercedes-Benz GLS-Класс I (X166) AMG 450, 2016 г.в., 164 500 км
черный, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
141 873 р.
55 000$ / 44 834€
Mercedes-Benz C-Класс IV (W205), 2016 г.в., 82 000 км
серебристый, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
52 880 р.
20 500$ / 16 711€
Mercedes-Benz C-Класс II (W203), 2003 г.в., 307 000 км
синий, хетчбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
12 895 р.
4999$ / 4075€
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Портал Carscoops опубликовал свежую партию фотографий с большой моделью Mercedes, которая проходит тесты на дорогах общего пользования в Германии. Это электрический EQS,...
 
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