Microsoft ищет сотрудника для «омоложения» дизайна Windows

Источник материала: Onliner

В Microsoft, видимо, что-то подозревают, иначе как объяснить требования в вакансии дизайнера интерфейсов. Среди прочего, новому сотруднику придется приложить усилия, чтобы «омолодить» интерфейс популярной операционной системы. Правда, после того как формулировка разошлась по интернету, Microsoft изменила описание, и то самое слово пропало.

Однако это не единственное изменение. Изменилась вся формулировка, так как в оригинале «омоложение» должно было доказать, что «Windows ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (да, заглавными буквами). К сожалению, и этого словосочетания больше нет.

Microsoft давно планирует внести серьезные изменения в графический интерфейс Windows, а текущие поправки носят либо косметический, либо малозаметный характер. Увидеть их, предположительно, можно будет к концу 2021 года (наверняка предварительные сборки и версии для тестеров появятся раньше).