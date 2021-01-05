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Microsoft ищет сотрудника для «омоложения» дизайна Windows
Источник материала: Onliner
В Microsoft, видимо, что-то подозревают, иначе как объяснить требования в
Однако это не единственное изменение. Изменилась вся формулировка, так как в оригинале «омоложение» должно было доказать, что «Windows ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (да, заглавными буквами). К сожалению, и этого словосочетания больше нет.
Microsoft давно планирует внести серьезные изменения в графический интерфейс Windows, а текущие поправки носят либо косметический, либо малозаметный характер. Увидеть их, предположительно, можно будет к концу 2021 года (наверняка предварительные сборки и версии для тестеров появятся раньше).
13.5" 2256 x 1504 IPS, сенсорный, Intel Core i7 8650U 1900 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10, цвет крышки серебристый
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В Microsoft, видимо, что-то подозревают, иначе как объяснить требования в вакансии дизайнера интерфейсов. Среди прочего, новому сотруднику придется приложить усилия,...
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