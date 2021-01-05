|
Под Чашниками автомобиль насмерть сбил пешехода, водитель с места аварии скрылся
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля под Чашниками, водитель с места аварии скрылся. Об этом
Происшествие случилось вечером 4 января. В милицию из райбольницы поступило сообщение о том, что на трассе Кричев — Орша — Лепель, недалеко от деревни Жучки, обнаружен труп 39-летнего местного жителя. Эксперты обнаружили на его теле признаки автонаезда.
— В ходе разыскных мероприятий сотрудники ГАИ вышли на 44-летнего водителя грузовика МАЗ. Его причастность к ДТП сейчас проверяется, — проинформировали в милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе разыскных мероприятий сотрудники ГАИ вышли на 44-летнего водителя грузовика МАЗ. Его причастность к ДТП сейчас проверяется.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)