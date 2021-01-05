Под Чашниками автомобиль насмерть сбил пешехода, водитель с места аварии скрылся

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля под Чашниками, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось вечером 4 января. В милицию из райбольницы поступило сообщение о том, что на трассе Кричев — Орша — Лепель, недалеко от деревни Жучки, обнаружен труп 39-летнего местного жителя. Эксперты обнаружили на его теле признаки автонаезда.

— В ходе разыскных мероприятий сотрудники ГАИ вышли на 44-летнего водителя грузовика МАЗ. Его причастность к ДТП сейчас проверяется, — проинформировали в милиции.