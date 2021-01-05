ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот сколько жилых многоэтажек построили в Минске за год

05.01.2021 13:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске за прошлый год возвели 63 многоэтажки. Об этом со ссылкой на комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По оперативным данным, в Минске за 2020 год ввели в эксплуатацию 680,2 тысячи квадратных метров жилья — это 63 многоэтажных дома примерно на 11,3 тыс. квартир.

18 новостроек ввели в эксплуатацию в Октябрьском районе, 10 и 9 жилых домов появились в Центральном и Ленинском районах соответственно, 8 и 7 — в Первомайском и Фрунзенском, по 5 — в Московском и Заводском, 1 — в Советском.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске за прошлый год возвели 63 многоэтажки. Об этом со ссылкой на комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома сообщает агентство «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
Mercedes вот-вот начнет производство электрокара с запасом хода 700 километров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика