Вот сколько жилых многоэтажек построили в Минске за год

Источник материала: Tut.by

В Минске за прошлый год возвели 63 многоэтажки. Об этом со ссылкой на комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По оперативным данным, в Минске за 2020 год ввели в эксплуатацию 680,2 тысячи квадратных метров жилья — это 63 многоэтажных дома примерно на 11,3 тыс. квартир.

18 новостроек ввели в эксплуатацию в Октябрьском районе, 10 и 9 жилых домов появились в Центральном и Ленинском районах соответственно, 8 и 7 — в Первомайском и Фрунзенском, по 5 — в Московском и Заводском, 1 — в Советском.