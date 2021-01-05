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Вот сколько жилых многоэтажек построили в Минске за год
Источник материала: Tut.by
В Минске за прошлый год возвели 63 многоэтажки. Об этом со ссылкой на комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома сообщает агентство
По оперативным данным, в Минске за 2020 год ввели в эксплуатацию 680,2 тысячи квадратных метров жилья — это 63 многоэтажных дома примерно на 11,3 тыс. квартир.
18 новостроек ввели в эксплуатацию в Октябрьском районе, 10 и 9 жилых домов появились в Центральном и Ленинском районах соответственно, 8 и 7 — в Первомайском и Фрунзенском, по 5 — в Московском и Заводском, 1 — в Советском.
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В Минске за прошлый год возвели 63 многоэтажки. Об этом со ссылкой на комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома сообщает агентство «Минск-Новости».
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