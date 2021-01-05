В Бразилии установили 33-метровую железобетонную вагину

Источник материала: Tut.by

В бразильском штате Пернамбуку установили железобетонный арт-объект в форме гигантской вагины: он занимает 33 метра в высоту, 16 метров в ширину и 6 — в глубину, пишет The Guardian.

Автор работы — бразильская художница Джулиана Нотари, которая создала инсталляцию, чтобы призвать к диалогу по гендерным вопросам в стране. На подготовку работы ушло 11 месяцев, над ней трудились 40 человек.

Этот объект называется «Дива». Он покрыт смолой красного цвета, «что является символом вульвы и раны». Как написала в Facebook сама Нотари, цель ее инсталляции — «поставить под сомнение отношения между природой и культурой в фаллоцентрическом и антропоцентрическом западном обществе».

Художница отметила, что ее инсталляция особенно актуальна «в связи с ситуацией в стране». Вероятно, Нотари имела в виду президентство Жаира Болсонару: политика, известного своими консервативными взглядами, которого часто обвиняют в шовинизме, расизме и мизогинии.