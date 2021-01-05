«Роль науки - быть вместе с властью». Глава Академии наук выступил с итогами 2020 года

Источник материала: Tut.by

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков выступил на аппаратном совещании по итогам 2020 года. Значительная часть его доклада была посвящена вопросу сотрудничества ученых и власти. Приводим некоторые цитаты.



Источник: газета «Навука»

Прежде всего, Владимир Григорьевич заявил, что в 2020 году практически все показатели выполнены, за исключением, пожалуй, объемов экспорта — «да и то, видимо, близко к выполнению». Что же касается 2021 года, то глава Академии хочет, чтобы «Академия наук зазвучала в новом году по-новому, — более емко, результативно и убедительно во всех областях». Ей нужно «больше докторов и кандидатов наук, больше магистрантов и соискателей, больше талантливых ученых во всех областях». Поэтому, по мнению Владимира Гусакова, академии «нельзя терять доверие органов госуправления», и следует «активнее интегрироваться в национальную экономику».

— Нужно очень тесно работать со всеми органами госуправления, с властью на авторитет страны, — продолжил он. — Ни в коем случае не допускать никаких несанкционированных действий и проявлений.

Я особо благодарен многим руководителям наших академических организаций за их правильную гражданскую позицию, за недопущение противостояния ученых и власти.

Роль науки — быть вместе с властью

То, что мы не допустили расшатывания Академии наук, ее развала, удержали ученых, в этом большая заслуга всего руководящего состава Академии. Мы сохранили Академию и ее кадровый потенциал и готовы и дальше работать с руководством страны и на экономику страны.

Академия наук должна быть настолько органично интегрирована в экономику и общество, что даже при неблагоприятных условиях ее уже нельзя было бы изъять.

Также Владимир Гусаков хочет, чтобы академия скорее создала:

национальный спутник дистанционного зондирования Земли;

белорусский отечественный электромобиль;

эффективный накопитель электроэнергии разной функциональной емкости и под разные цели;

солнечную станцию и энергетику, где вся элементная база была бы белорусского производства на базе научных достижений;

свой академический мини-парк высоких технологий , где все программное обеспечение создавалось бы силами академических ученых;

, где все программное обеспечение создавалось бы силами академических ученых; отечественные разработки в области искусственного интеллекта и на их базе законченные системы по цифровизации, робототехнике, созданию «умных» производств, городов, нейронных сетей и коммуникаций;

национальные разработки новейших композиционных материалов различного применения, которые возможны только с использованием глубоких знаний в области аддитивных и нанотехнологий;

свои разработки лучших технологий и производств по переработке отходов жизнедеятельности всех видов и получения на их базе инновационной и безопасной продукции;

свои разработки самых качественных и безопасных продовольственных продуктов, а также самых современных форм препаратов, в том числе наших отечественных вакцин против опасных вирусных инфекций. «Для этого, естественно, надо неотложно формировать свою национальную белорусскую школу вирусологов и противовирусных технологий», — добавил глава НАН.