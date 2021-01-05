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«Роль науки - быть вместе с властью». Глава Академии наук выступил с итогами 2020 года
Источник материала: Tut.by
Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков
Прежде всего, Владимир Григорьевич заявил, что в 2020 году практически все показатели выполнены, за исключением, пожалуй, объемов экспорта — «да и то, видимо, близко к выполнению». Что же касается 2021 года, то глава Академии хочет, чтобы «Академия наук зазвучала в новом году по-новому, — более емко, результативно и убедительно во всех областях». Ей нужно «больше докторов и кандидатов наук, больше магистрантов и соискателей, больше талантливых ученых во всех областях». Поэтому, по мнению Владимира Гусакова, академии «нельзя терять доверие органов госуправления», и следует «активнее интегрироваться в национальную экономику».
— Нужно очень тесно работать со всеми органами госуправления, с властью на авторитет страны, — продолжил он. — Ни в коем случае не допускать никаких несанкционированных действий и проявлений.
Я особо благодарен многим руководителям наших академических организаций за их правильную гражданскую позицию, за недопущение противостояния ученых и власти.
Роль науки — быть вместе с властью
То, что мы не допустили расшатывания Академии наук, ее развала, удержали ученых, в этом большая заслуга всего руководящего состава Академии. Мы сохранили Академию и ее кадровый потенциал и готовы и дальше работать с руководством страны и на экономику страны.
Академия наук должна быть настолько органично интегрирована в экономику и общество, что даже при неблагоприятных условиях ее уже нельзя было бы изъять.
Также Владимир Гусаков хочет, чтобы академия скорее создала:
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Он также добавил, что «то, что мы не допустили расшатывания Академии наук, ее развала, удержали ученых, в этом большая заслуга всего руководящего состава Академии».
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