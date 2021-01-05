ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Сверку номеров в темноте не делают». В Ждановичах с утра собралась очередь из авто на регистрацию

05.01.2021 13:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром читатели AUTO.TUT.BY сообщили, что на площадке для сверки номеров в Ждановичах собралось много машин, но работа долгое время не начиналась. Выяснили, что случилось.


Фото предоставлено читателем

«С 8 утра должна проходить сверка номеров, однако уже 9.30, а работников ГАИ нет. Скопилось много машин. Телефон ГАИ или занят, или никто не снимает» — написал читатель. Позже читателю пояснили, что осмотр транспорта начинается только в светлое время суток.

Действительно, проводить сверку с фонариком в руках неудобно, поэтому в зимнее время отделы регистрации автотранспорта переходят на другой режим работы. С 1 ноября по 1 марта сверка начинается с 9 утра. А вот с 1 марта по 1 ноября — с 8.00.

В ГАИ нам пояснили, что подразделения регистрации работают в штатном режиме. Сверка происходит согласно установленному графику с учетом темного времени суток. А повышенный ажиотаж связан с большим количеством выходных дней.

Также Госавтоинспекция напоминает, что 8 и 9 января подразделения регистрации будут работать по обычному графику: вторник — суббота, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С самого утра в Ждановичах собралась очередь из автомобилей на сверку номеров. Владельцы авто пожаловались, что ГАИ нет на месте. Выяснили, что произошло.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Охранник с наушником среди работников «Горизонта» слушает Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика