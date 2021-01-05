«Сверку номеров в темноте не делают». В Ждановичах с утра собралась очередь из авто на регистрацию

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром читатели AUTO.TUT.BY сообщили, что на площадке для сверки номеров в Ждановичах собралось много машин, но работа долгое время не начиналась. Выяснили, что случилось.



Фото предоставлено читателем

«С 8 утра должна проходить сверка номеров, однако уже 9.30, а работников ГАИ нет. Скопилось много машин. Телефон ГАИ или занят, или никто не снимает» — написал читатель. Позже читателю пояснили, что осмотр транспорта начинается только в светлое время суток.

Действительно, проводить сверку с фонариком в руках неудобно, поэтому в зимнее время отделы регистрации автотранспорта переходят на другой режим работы. С 1 ноября по 1 марта сверка начинается с 9 утра. А вот с 1 марта по 1 ноября — с 8.00.

В ГАИ нам пояснили, что подразделения регистрации работают в штатном режиме. Сверка происходит согласно установленному графику с учетом темного времени суток. А повышенный ажиотаж связан с большим количеством выходных дней.

Также Госавтоинспекция напоминает, что 8 и 9 января подразделения регистрации будут работать по обычному графику: вторник — суббота, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00.