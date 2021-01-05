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Лукашенко заявил, что он в политике «намертво» с Путиным
05.01.2021 13:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: life.ru
В одну команду с Владимиром Путиным, по определению самого Лукашенко, Беларусь «загнали».
На вопрос о том, в одной ли он команде с Путиным в политике, Лукашенко ответил: "Нас загнали уже намертво в одну команду".
Сообщается, что фрагмент интервью был продемонстрирован на телеканале "Россия".
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В одну команду с Владимиром Путиным, по определению самого Лукашенко, Беларусь «загнали».
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