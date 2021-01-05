Лукашенко заявил, что он в политике «намертво» с Путиным

Источник материала: Ежедневник

фото: life.ru

В одну команду с Владимиром Путиным, по определению самого Лукашенко, Беларусь «загнали».

РИА Новости процитировало фрагмент интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-Заде для программы "Действующие лица".

На вопрос о том, в одной ли он команде с Путиным в политике, Лукашенко ответил: "Нас загнали уже намертво в одну команду".

Сообщается, что фрагмент интервью был продемонстрирован на телеканале "Россия".