Лукашенко: «Жуликам в собственность не отдали»

Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник белорусский правитель посетил в Минске один из старейших холдингов.





Лукашенко вспомнил, как отмечает БЕЛТА , что еще в начале президентства состоялся его визит на «Горизонт», когда пришлось решать судьбу предприятия, оказавшегося в трудной ситуации после распада Советского Союза.

– Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться – продавайтесь. Но я не намерен продавать «Горизонт». Я наоборот считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: «А, прибыль там слабенькая, бросим его». Люди – на улице. Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие, – сказал он. – Это великое производство, это имидж нашей страны.

«Горизонт», «Витязь» в советские времена... «Горизонт» – это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее. Не жалею, что сохранил это производство.