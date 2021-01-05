ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: «Жуликам в собственность не отдали»

05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник белорусский правитель посетил в Минске один из старейших холдингов.

Лукашенко: «Жуликам в собственность не отдали»

Лукашенко вспомнил, как отмечает БЕЛТА, что еще в начале президентства состоялся его визит на «Горизонт», когда пришлось решать судьбу предприятия, оказавшегося в трудной ситуации после распада Советского Союза.

– Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться – продавайтесь. Но я не намерен продавать «Горизонт». Я наоборот считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: «А, прибыль там слабенькая, бросим его». Люди – на улице. Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие, – сказал он. – Это великое производство, это имидж нашей страны.

«Горизонт», «Витязь» в советские времена... «Горизонт» – это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее. Не жалею, что сохранил это производство.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник белорусский правитель посетил в Минске один из старейших холдингов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бразилии установили 33-метровую железобетонную вагину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика