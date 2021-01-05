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Лукашенко: «Жуликам в собственность не отдали»
05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во вторник белорусский правитель посетил в Минске один из старейших холдингов.
Лукашенко вспомнил, как отмечает
– Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться – продавайтесь. Но я не намерен продавать «Горизонт». Я наоборот считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: «А, прибыль там слабенькая, бросим его». Люди – на улице. Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие, – сказал он. – Это великое производство, это имидж нашей страны.
«Горизонт», «Витязь» в советские времена... «Горизонт» – это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее. Не жалею, что сохранил это производство.
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Во вторник белорусский правитель посетил в Минске один из старейших холдингов.
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