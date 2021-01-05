Прекращен выпуск независимой газеты «Вольнае Глыбокае»

Независимая газета «Вольнае Глыбокае» закрылась. Причиной стали финансовые проблемы.





Газета издавалась 26 лет, было выпущено более тысячи номеров, последний из них вышел из печати накануне Рождества 25 декабря.

«Вольнае Глыбокае» издавал местный журналист Владимир Скрабатун. Как рассказала в комментарии для Радыё Рацыя его дочь Надежда Малиновская, в последнее время все хлопоты по изданию и распространению газеты легли на их семью.

По словам Малиновской, уже несколько лет они работали на голом энтузиазме, не получая зарплату, однако газета была на самоокупаемости. Теперь же доходов от рекламы не хватает даже для оплаты типографии.

Тираж газеты упал до 900 экземпляров, в лучшие времена «Вольнае Глыбокае» печаталось тиражом в 5 тысяч экземпляров (в райцентре проживает около 19 тысяч человек).