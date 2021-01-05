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Статкевичу продлили срок содержания под стражей

05.01.2021 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Срок содержания под стражей оппозиционному политику Николаю Статкевичу продлен на три месяца — до 29 марта.

Статкевичу продлили срок содержания под стражей

Как сообщил БелаПАН адвокат Владимир Созончук, уведомление об этом Статкевич получил 23 декабря.

Защитник напомнил, что 15 декабря Статкевичу предъявили новое обвинение — подготовка массовых беспорядков (ч. 2 ст. 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Созончук отметил, что такое же обвинение в декабре было предъявлено еще одному его подзащитному — блогеру Дмитрию Козлову (известен под псевдонимом Серый Кот). Срок содержания под стражей ему также продлили до 29 марта.

Никаких следственных действий со Статкевичем и Козловым — по крайней мере с участием защиты — по-прежнему не проводится, добавил адвокат.

Николай Статкевич был задержан 31 мая. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным.  15 декабря нму было предъявлено новое обвинение.

Статкевич содержится в изоляторе Жодино в одиночной камере. Козлов — в СИЗО на улице Володарского в Минске.

Правозащитники признали обоих политзаключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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Срок содержания под стражей оппозиционному политику Николаю Статкевичу продлен на три месяца — до 29 марта.
 
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