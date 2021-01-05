Гонения на церковь «Новая жизнь» продолжаются

Судебные исполнители составили административный протокол на руководство минской протестантской церкви «Новая жизнь» за неисполнение предписания суда о выселении из дома молитвы.





Как сообщил БелаПАН администратор церкви Виталий Антончиков, управление принудительного взыскания главного управления юстиции Мингорисполкома требовало от общины христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» освободить здание на ул. Ковалева, 72 до 31 декабря 2020 года.

В предписании, датированном 7 декабря, говорилось, что в случае неисполнения требования принудительное выселение состоится 5 января 2021 года в 11.00.

На 10.00 5 января церковь объявила молитвенное служение, на которое собралось около 200 прихожан, сообщил Антончиков. Судебные исполнители, по его словам, явились ровно в 11.00.

«Приезжали два судебных исполнителя, с ними были представители ЖРЭО Московского района (по суду — взыскатель и владелец спорного здания. — БелаПАН.) — замначальника и юрист. — сказал администратор церкви. — Состоялся диалог минут на двадцать. В здание они не вошли, я и пастор Вячеслав Гончаренко вышли к ним на улицу, мы поговорили. Они спросили, будем ли мы выселяться, мы ответили, что нет. После этого судебные исполнители составили протокол о том, что мы не исполнили предписание, не выселились. Пастор, я и представители ЖРЭО его подписали. Протокол составлен на председателя общины — пастора Вячеслава — и, вероятно, на меня как администратора».

«Разговор был достаточно мирный, никакого давления не было. Потом у нас был короткий диалог с представителями ЖРЭО, как можно эту ситуацию дальне решать. Они озвучивали свое видение, как можно юридически разрешить эту ситуацию. Мы выслушали, подтвердили, что мы, конечно же, хотели бы тоже решить ситуацию, потому что никому не на руку этот давнишний конфликт. Но мы не совсем согласны с методами, как это все можно решить. Но, по крайней мере, можно уже думать [о путях решения проблемы], может быть, даже какая-то встреча будет, как-то будем решать», — отметил Антончиков.

Выселить церковь «Новая жизнь» из здания, которое прихожане построили на свои средства в 1992 году, Мингорисполком пытается уже около 15 лет. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Тогда властям пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.