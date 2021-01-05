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Усов: «Если бы, в КГБ были гении, пусть и злые, думаю первым делом они бы убрали Лукашенко»

05.01.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Усов: «Если бы, в КГБ были гении, пусть и злые, думаю первым делом они бы убрали Лукашенко»
Павел Усов. Фото: «Белсат»
Политолог Павел Усов прокомментировал вчерашний «слив» о планировании белорусским КГБ убийств оппонентов президента Александра Лукашенко.

Для этого главой Беларуси был даже создан специальный фонд в размере 1,5 миллиона долларов. Среди потенциальных жертв – известный белорусский журналист Павел Шеремет, а также проживающие в Германии несколько бывших высокопоставленных белорусских силовиков.

Убийство Шеремета состоялось в июле 2016 года в Киеве. Оно до сих пор не раскрыто.

«Трудно сказать, является ли белорусский КГБ организатором и реализатором убийства Павла Шермета. Но исходя из того, как белорусский КГБ ловил крыс в водопроводе в 2006 году, организовывал прослушку на руководителя КГК Зенона Ломатя, а также реализовывал провокацию в отношении Сергея Тихановского в Гродно, осуществлял поиск 900 тыс., долларов за диваном, а также выбрасывал из страны Тихановскую, Колесникову и других, то способности данной структуры к сложным операциям, как мне кажется, сомнительны.

Не думаю, что в 2015 уровень сотрудников был другим, достаточно посмотреть и послушать нынешнего босса КГБ - Тертеля. Возможно, они так гениальны, что искусно играют дураков, чтобы враги не догадались, что госбезопасность и есть мировая закулиса.

Если бы, в КГБ были гении, пусть и злые, думаю первым делом они бы убрали Лукашенко», - написал в Фейсбуке Павел Усов.
 
Теги: Гродно
 
 
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