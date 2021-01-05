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Лукашенко снова попытается обмануть Путина - эксперт

05.01.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко снова попытается обмануть Путина - эксперт
Фото: kommersant.ru
Лукашенко «кидал» всех и регулярно. И, конечно, есть вероятность, что снова попробует «кинуть» Кремль.

Об этом в интервью «Салідарнасці» заявил руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

По его словам, «судя по заявлениям людей, которых условно можно отнести к флюгерам Кремля», у Москвы есть два требования к Александру Лукашенко: «максимально быстрое проведение выборов органов всех ветвей власти» и уход белорусского правителя на «политическую пенсию».

«В Москве есть очевидное понимание, что на любых проведенных в соответствии с международными стандартами выборах, где считают голоса, Лукашенко не проходной кандидат. Его уровень сейчас – это уровень депутата райисполкома в лучшем случае. И то не факт, если считать голоса.

А Кремлю в Минске нужен партнер, легитимность которого не оспаривается ни внутри страны, ни за рубежом. Поэтому месседж такой: уходи и не участвуй», - сказал эксперт.


Но Лукашенко может попытаться снова переиграть Кремль, не исключает Андрей Поротников.

«Он кидал всех и регулярно. И, конечно, есть вероятность, что снова попробует. Но готова ли будет Москва проглотить? Сейчас за этим очень внимательно смотрят, в том числе и со стороны. Ведь для Кремля это будет моментом проявления слабости. А ему надо демонстрировать влияние на постсоветском пространстве», - делает вывод эксперт.


Как писал UDF.BY во время августовской встречи с Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко дал обещание провести в стране конституционную реформу и провести транзит власти.

Тогда вся Беларусь полыхала уличными протестами после сфальсифицированных президентских выборов. Теперь Лукашенко уверен, что сумел подавить протесты, а значит и выполнять обещанное не обязан…
 
Теги: Минск
 
 
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