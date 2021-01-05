Источник материала: UDF



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А Кремлю в «В Москве есть очевидное понимание, что на любых проведенных в соответствии с международными стандартами выборах, где считают голоса, Лукашенко не проходной кандидат. Его уровень сейчас – это уровень депутата райисполкома в лучшем случае. И то не факт, если считать голоса.А Кремлю в Минске нужен партнер, легитимность которого не оспаривается ни внутри страны, ни за рубежом. Поэтому месседж такой: уходи и не участвуй», - сказал эксперт.

«Он кидал всех и регулярно. И, конечно, есть вероятность, что снова попробует. Но готова ли будет Москва проглотить? Сейчас за этим очень внимательно смотрят, в том числе и со стороны. Ведь для Кремля это будет моментом проявления слабости. А ему надо демонстрировать влияние на постсоветском пространстве», - делает вывод эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко снова попытается обмануть Путина - эксперт Белорусский правитель решил поиграть на нервах Кремля?

Об этом в интервьюзаявил руководитель аналитического центра Belarus Security BlogПо его словам, «судя по заявлениям людей, которых условно можно отнести к флюгерам Кремля», у Москвы есть два требования к: «максимально быстрое проведение выборов органов всех ветвей власти» и уход белорусского правителя на «политическую пенсию».Но Лукашенко может попытаться снова переиграть Кремль, не исключает Андрей Поротников.Как писалво время августовской встречи св Сочи Лукашенко дал обещание провести в стране конституционную реформу и провести транзит власти.Тогда вся Беларусь полыхала уличными протестами после сфальсифицированных президентских выборов. Теперь Лукашенко уверен, что сумел подавить протесты, а значит и выполнять обещанное не обязан…