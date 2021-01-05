ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американцы могут получить по $2 тысячи «вертолетных денег»

05.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Американцы могут получить по $2 тысячи «вертолетных денег»

1
  • 5.01.2021, 13:15
  • 1,183
Американцы могут получить по тысячи «вертолетных денег»

Об этом сообщил новоизбранный президент США Джо Байден.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что "чеки на $2 тысячи будут выданы", если демократическая партия США станет контролирующей в сенате, передает swissinfo.ch.

Финансовая поддержка в условиях пандемии COVID-19 будет выплачена американцам, если кандидаты в сенаторы демократы Джон Оссоф и Рафаэль Уорнок одержат победу, сказал Байден на встрече с избирателями в штате Джорджия, призвав подержать коллег.

"Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на $2 тыс. будут выданы. Это будет означать восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, которые сражаются прямо сейчас", — сказал он.

Также Байден отметил, что дебаты по поводу $2 тысяч — это не какие-то абстрактные дебаты в Вашингтоне, это реальность.

"Ваши жизни, жизни хороших, трудолюбивых американцев", — добавил он.

Байден сказал, что избрание Оссоффа и Уорнока "сломает тупик, в который попали Соединенные Штаты".

Он обвинил кандидатов-республиканцев Дэвид Пердью и Келли Леффлер в лояльности президенту Дональду Трампу, а не народу Джорджии.

"У вас есть два сенатора, которые считают, что присягнули Дональду Трампу, а не Конституции Соединенных Штатов", - сказал Байден.

В то же время кандидаты-демократы, по его словам, "будут работать не на меня, а на народ Джорджии".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил новоизбранный президент США Джо Байден.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренды Instagram: как streetstyle-блогеры носят шубы из искусственного меха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика