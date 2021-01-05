Источник материала: Хартия'97

Американцы могут получить по $2 тысячи «вертолетных денег» 1 5.01.2021, 13:15

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Об этом сообщил новоизбранный президент США Джо Байден.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что "чеки на $2 тысячи будут выданы", если демократическая партия США станет контролирующей в сенате, передает swissinfo.ch .

Финансовая поддержка в условиях пандемии COVID-19 будет выплачена американцам, если кандидаты в сенаторы демократы Джон Оссоф и Рафаэль Уорнок одержат победу, сказал Байден на встрече с избирателями в штате Джорджия, призвав подержать коллег.

"Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на $2 тыс. будут выданы. Это будет означать восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, которые сражаются прямо сейчас", — сказал он.

Также Байден отметил, что дебаты по поводу $2 тысяч — это не какие-то абстрактные дебаты в Вашингтоне, это реальность.

"Ваши жизни, жизни хороших, трудолюбивых американцев", — добавил он.

Байден сказал, что избрание Оссоффа и Уорнока "сломает тупик, в который попали Соединенные Штаты".

Он обвинил кандидатов-республиканцев Дэвид Пердью и Келли Леффлер в лояльности президенту Дональду Трампу, а не народу Джорджии.

"У вас есть два сенатора, которые считают, что присягнули Дональду Трампу, а не Конституции Соединенных Штатов", - сказал Байден.

В то же время кандидаты-демократы, по его словам, "будут работать не на меня, а на народ Джорджии".

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