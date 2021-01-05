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Канада разгромила Россию в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

05.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Канада разгромила Россию в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

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  • 5.01.2021, 13:04
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Канада разгромила Россию в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Фото: Getty Images

В решающем поединке за золото сойдутся сборные Канады и США.

На молодежном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне определились финалисты: в решающем поединке за золото сойдутся сборные Канады и США, сообщает pressball.by.

Этот матч пройдет грядущей ночью и стартует в 5.30 по белорусскому времени. Немногим ранее, в 1.30, во встрече за третье место сыграют команды Финляндии и России.

МЧМ. Полуфиналы

Канада — Россия — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Ньюхук (Брейден Шнайдер, Джек Куинн, 0.59). 2:0 — Макмайкл (Пеллетье, Козенс, 10.33). 3:0 — Перфетти (Байрам, Козенс, 15.05-бол.). 4:0 — Брейден Шнайдер (Р.Судзуки, Мерсер, 24.09). 5:0 — Козенс (Пеллетье, 58.31-п/в).

США — Финляндия — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 — Тюркотт (Калиев, Фэйбер, 12.39). 1:1 — Симонтайваль (Пуутио, Хейнола, 14.06-бол.). 2:1 — Фариначчи (Лакомбе, 35.63). 3:1 — Болди (Зеграс, Кофилд, 37.00-бол.). 3:2 — Симонтайваль (Пуутио, Хелениус, 51.38). 3:3 — Хирвонен (Лунделль, Хейнола, 56.17-бол.). 4:3 — Калиев (Тюркотт, Джейк Сандерсон, 58.44).

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В решающем поединке за золото сойдутся сборные Канады и США.
 
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