Источник материала: Хартия'97

Ученые: Уровень железа в крови влияет на продолжительность жизни 5.01.2021, 12:57

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Следует избегать избытка продуктов с высоким содержанием железа.

Группа исследователей, обнаружила, что 10 ключевых областей генома, связанных с продолжительностью жизни, содержат наборы генов, отвечающих за усвоение железа. Слишком высокий уровень железа в крови коррелировало с повышенным риском ранней смерти. Результаты были получены на основе исследования генетической информации более чем 1 миллиона человек, взятой из трех общедоступных баз данных, пишет «Вокруг света» .

По мнению авторов исследования, полученные результаты свидетельствуют о том, что высокий уровень железа в крови сокращает здоровые годы жизни, а его снижение может предотвратить возрастные повреждения. Они также могут объяснить, почему высокий уровень богатого железом красного мяса в рационе связан с возрастными заболеваниями, такими как болезни сердца.

Помимо генетики, содержание железа в крови в основном контролируется диетой. Ранее уже было известно о его связи с рядом возрастных заболеваний, включая болезнь Паркинсона и болезнь печени. Избыток железа отрицательно влияет и на способность нашего организма бороться с инфекциями по мере того, как мы становимся старше.

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