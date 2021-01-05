Источник материала: Хартия'97

В Перми найден застреленным бывший начальник колонии «Белый лебедь» 3 5.01.2021, 12:30

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Мужчина обнаружен в автомобиле Toyota Land Cruiser с огнестрельным ранением головы.

Пермская полиция проводит проверку по факту обнаружения в автомобиле Toyota Land Cruiser тела мужчины с огнестрельным ранением головы. По данным источников ТАСС и РИА "Новости", погибший — экс-глава колонии "Белый лебедь" Ашот Саркисян, передает kasparov.ru .

"По предварительной информации, двигаясь по второстепенной дороге на неравнозначном перекрестке, Toyota Land Cruiser 200 допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате аварии, уточнили в полиции, пострадала пассажирка Ford, ей было назначено амбулаторное лечение. После случившегося, как пишет Life, Саркисян покончил с собой. Возможно использовав для этого наградное оружие.

ИК №2 Пермского края, известная более как "Белый лебедь" принимает только осужденных к пожизненное заключение.

В 2019 году его сына Ашота Саркисяна Эдгара, который ранее занимал пост заместителя начальника отдела СКР по Пермскому району, осудили к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в покушении на посредничество во взяточничестве.

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