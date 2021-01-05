Источник материала: Хартия'97

Белорусские должники перешли в глухую оборону 1 5.01.2021, 12:30

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Больше половины «мусорных» обязательств сформировано по промышленности.

В Беларуси предприятия взяли моду не платить по долгам перед своими партнерами. Объем токсичных обязательств давно измеряется миллиардами, сообщают banki24.by .

Извечной проблемой большинства предприятий Беларуси являются неплатежи дебиторов. Если должник принадлежит к госсектору, то лучшим реальным способом обнулить его просрочку являются действия налоговой инспекции. Налоговики могут списать дебиторку в счет задолженности по налоговым платежам у исходного предприятия. Правда, при этом сам держатель проблемного долга не получит живых денег.

К 1 ноября 2020 года просроченная дебиторка крупных и средних предприятий достигла 7,892 млрд BYN. Удельный вес токсичных обязательств на ту же дату составила 15,7% — каждый шестой рубль.

Основной объем проблемной дебиторки сконцентрирован внутри страны. На долю внутренней просрочки пришлось 6,957 млрд BYN.

Больше половины «мусорных» обязательств сформировано по промышленности. Сумма просроченных долгов перед промышленниками составила 4,452 млрд BYN, а доля токсичных обязательств дебиторов — 18%.

Внутри промышленности по объему просроченной дебиторки выделяются 3 отрасли — пищепром (977,3 млн BYN), машиностроение (986,9 млн BYN) и энергетика (1,097 млрд BYN). Уровень токсичности долгов в этих отраслях составил 17,8%, 24,5% и 31,9% соответственно.

За пределами промышленности значительную просроченную дебиторку имеют оптовая торговля (1,332 млрд BYN), строительство (533,8 млн BYN) и сельское хозяйство (439,1 млн BYN). В сельском хозяйстве уровень токсичности дебиторки достиг 25,9%, в строительстве — 14,9%, в оптовой торговле — 24,6%.

Просроченная дебиторка превысила миллиардный рубеж на 3 территориях — в Минске (2,332 млрд BYN), а также в Минской (1,779 млрд BYN) и Гомельской (1,146 млрд BYN) областях. Кроме того, по Гомельской области наблюдается самый быстрый рост просрочки к началу 2020-го — на 15%. В Минске основную часть просрочки по дебиторке формирует госсектор (1,848 млрд BYN). На долю предприятий без ведомственной подчиненности приходится 484,2 млн BYN токсичных обязательств. В Минской области лидерами по токсичной дебиторке являются Минский район (610,1 млн BYN), Жодино (279 млн BYN) и Солигорский район (259,4 млн BYN).

В Гомельской области по сумме «мусорных» обязательств дебиторов безоговорочное первое место занимают крупные и средние предприятия Гомеля (743,7 млн BYN).

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