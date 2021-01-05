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Тренды Instagram: как streetstyle-блогеры носят шубы из искусственного меха
05.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Этой зимой тренд на экологичность и осознанность снова вышел на передний план и напрямую отразился на изготовлении шуб.
Итак, сезон осень-зима 2020/2021 сделал прогресс еще более очевидным, а эко-шубы начисто вытеснили натуральный мех. Теперь звезды и модные блогеры выбирают шубы в стиле Teddy Bear – из овчины всех цветов и принтов. Например, супермодель Ирина Шейк сделала ставку на пушистую эко-модель бренда Max Mara в ярко-голубом оттенке, а модница Кьяра Ферраньи – в леопардовом.
Так как же носить шубу из искусственного меха на примере блогеров streetstyle – смотрите в подборке Sputnik.
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Мода на экологичность и осознанное потребление укрепляет свои позиции и в 2021 году: лучшие примеры в специальной подборке Sputnik.
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