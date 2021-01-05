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Как настоящие: парень создает модели мотоциклов в натуральную величину
05.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Генри Гонсалвес из Бразилии создает невероятные реплики своих любимых моделей мотоциклов. Он не может позволить себе настоящий байк, зато может собрать его картонную копию с нуля.
Генри увлечен мотоциклами с 15 лет. Сегодня ему 19. Сначала парень создавал эскизы и миниатюры чопперов. Затем решил перейти на модели в натуральную величину.
На создание байка мечты- Honda CB 600 F Hornet - у парня ушло 10 месяцев. Вторая реплика - BMW R 1200, была построена в гораздо меньшие сроки, несмотря на более высокую сложность.
Публикация копий мотоциклов в интернете позволила Генри монетизировать хобби. Сегодня он зарабатывает деньги, создавая картонные модели.
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Девятнадцатилетний парень сумел монетизировать свое хобби: он создает картонные реплики известных моделей мотоциклов в натуральную величину. Смотрите на видео,...
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