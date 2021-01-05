



Такие цифры в эфирее БТ назвал генпрокурор Андрей Швед. По его словам, 141 уголовное дело уже рассмотрено.





Швед также заявил, что прокуратурой были переквалифицированы дела о блокировке железных дорог со "злостного хулиганства" на "терроризм". При этом он анонсировал "крупное дело" по этим фактам.





«Исходя из общего контекста, понимая, что руководство этими действиями зачастую исходит из-за рубежа, из единого центра. В ближайшее время придет тот период, когда в рамках возбужденных, в том числе по предложению, либо самой Генеральной прокуратурой, мы будем связывать в один узел.





Центр, который руководил определенными действиями, и последствия этих действий: на улицах, на железной дороге, взрывы и т. д. Все это элементы радикализации вот этих так называемых мирных протестных акций. Никакие они не мирные.





Когда из центра дают команду убей, подожги, взорви, тогда будет не только ответственность тех, кто это делал, но тех, кто давал команду из-за рубежа», — пытается кого-то (себя?) убедить Швед.

