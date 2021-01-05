Автор статьи EUobserver: Я уже получил несколько писем с информацией о деле Шеремета

Радыё Свабода » рассказал автор материала брюссельского издания Эндрю Реттман. Об этом «» рассказал автор материала брюссельского издания





Реттман — 37-летний журналист родом из Варшавы, он работает в EUobserver с 2005 года, специализируется на темах, связанных с Израилем, Россией, дипломатией ЕС и вопросами безопасности.





По словам журналиста, работа над материалом заняла несколько месяцев. Сначала он получил небольшой фрагмент информации от источника и пытался разведать как можно больше. А наибольшее время заняло подтверждение подлинности аудиозаписи. При этом полная запись, сделанная предположительно в кабинете главы КГБ, была гораздо длиннее, чем опубликованный фрагмент, отмечает Реттман.





«Но остальной разговор довольно банальный и, главное, мог помочь раскрыть источник, поэтому я решил не использовать всю запись», — пояснил журналист.





Сама запись, рассказал Реттман, всплывает не впервые. По его словам, еще в 2012 году (которым она и датируется) бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар передавал эту запись американским дипломатам.





«Думаю, что они передали это немецким спецслужбам. Если это было передано от спецслужб одной страны НАТО другой, то, возможно, кто-то передал это и украинцам», — так журналист объясняет появление записи у украинских спецслужб в 2020 году, о чем накануне сообщила нацполиция Украины.





К слову, экс-начальник минского СИЗО Олег Алкаев, о планируемом убийстве которого идет речь в записи, в эфире «Радыё Свабода» рассказал, что в 2012 году, когда он уже жил в Германии, немецкая полиция сообщила ему, что его жизнь в опасности, и взяла его под охрану.













Эндрю Реттман также рассказал, что в соответствии с журналистскими стандартами пытался получить комментарии от героев расследования, направлял запросы в МИД и в «Космос-ТВ» (эту компанию возглавляет бывший глава КГБ Вадим Зайцев).





Но его проигнорировали все, кроме посольства Беларуси в Брюсселе. Там ответили в духе, что им приятно получить запрос, так как обычно западные журналисты пишут материалы против Беларуси без попыток поговорить с фигурантами.





Журналист не знает на данный момент, будет ли у этого расследования продолжение, но он ожидает появления новой информации.





«Я думаю, что мои источники работают и с очередными записями. Я не знаю, придут ли они мне или кому-то другому. Я убежден, что это приведет новые источники. Я уже получил несколько е-мэйлов с информацией о деле Шеремета. Я точно знаю, что буду продолжать писать о Беларуси и работать со своими источниками», — сказал Эндрю Реттман.