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В Беларуси 5 января началась досрочная выплата пенсий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий за 7 января началась в Беларуси с 5 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, пособия можно получить в отделениях «Белпочты» Могилевской области. В остальных регионах выплаты начнут производить 6 января. В четверг, 7 января, будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
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Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий за 7 января началась в Беларуси с 5 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, пособия можно получить в...
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