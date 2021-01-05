В Беларуси 5 января началась досрочная выплата пенсий

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий за 7 января началась в Беларуси с 5 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Так, пособия можно получить в отделениях «Белпочты» Могилевской области. В остальных регионах выплаты начнут производить 6 января. В четверг, 7 января, будут работать только дежурные отделения почтовой связи.