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Xiaomi Mi 10i с камерой на 108 Мп представлен официально. Цена - от 285 долларов
Источник материала: Tut.by
Xiaomi представила новый смартфон — Mi 10i. У гаджета большой экран, камера на 108 Мп и поддержка 5G. Об этом сообщает
Девайс оснащается сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу питания, корпусом из стекла (Gorilla Glass 5 с обоих сторон), технологией защиты от брызг (IP53), а также поддерживает проводную 33-ваттную зарядку. А еще в смартфон встроены стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников и ИК-излучатель для управления бытовой техникой.
В активе экран диагональю в 6,67 дюйма (Full HD+, IPS, HDR10) с частотой обновления до 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 750G, 5G-модем, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, слот для карт памяти microSD (до 512 ГБ), а также батарея емкостью 4820 мАч.
Основная камера состоит из модулей разрешением в 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп («ширик»), 2 Мп и 2 Мп (глубина и макро). Фронтальная камера — на 16 Мп.
В Индии Mi 10i будет продаваться по цене от 285 долларов. О сроках запуска смартфона на международном рынке пока не сообщается.
Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi:
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О сроках запуска смартфона на международном рынке пока не сообщается.
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