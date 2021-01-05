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Xiaomi Mi 10i с камерой на 108 Мп представлен официально. Цена - от 285 долларов

05.01.2021 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила новый смартфон — Mi 10i. У гаджета большой экран, камера на 108 Мп и поддержка 5G. Об этом сообщает FoneArena.


Девайс оснащается сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу питания, корпусом из стекла (Gorilla Glass 5 с обоих сторон), технологией защиты от брызг (IP53), а также поддерживает проводную 33-ваттную зарядку. А еще в смартфон встроены стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников и ИК-излучатель для управления бытовой техникой.

В активе экран диагональю в 6,67 дюйма (Full HD+, IPS, HDR10) с частотой обновления до 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 750G, 5G-модем, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, слот для карт памяти microSD (до 512 ГБ), а также батарея емкостью 4820 мАч.


Основная камера состоит из модулей разрешением в 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп («ширик»), 2 Мп и 2 Мп (глубина и макро). Фронтальная камера — на 16 Мп.

В Индии Mi 10i будет продаваться по цене от 285 долларов. О сроках запуска смартфона на международном рынке пока не сообщается.

Ниже — цены популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
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О сроках запуска смартфона на международном рынке пока не сообщается.
 
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