«Мы живы! Не уничтожайте нас!» Что сочиняют и рисуют политзаключенные – это надо видеть

Источник материала: KYKY

Новый 2021-й год в Беларуси за решеткой встретили больше ста политических заключенных. Но как бы условия не пытались сломать этих людей, они держатся – и даже сохраняют способность творить. На сайте правозащитного центра «Весна» собрали крутые стихи, рисунки и песни, которые политические заключенные передали в своих письмах.

Адвокат Максим Знак сочиняет стихи

Яны думалі — нас пахавалі ...

А мы — бульба! Як нас пахаваць?

Мы зялёным зямлю прабівалі,

Спрабавалі да неба дастаць.

Яны рэзалі нас на кавалкі,

Але кожны прарваўся наверх.

Стала болей нас! Неспадзяванка!

Вось! Трымайце яшчэ адзін мех!

Яны у цемры мяхі пакідалі,

Яны думалі — гэта адказ.

Але мы прарасталі ў падвале!

Мы — жывыя! Не знішчыце нас!

Кстати, благодаря стихам Максима в Беларуси появился вокально-инструментальный ансамбль «Правовой дефолт». Когда беларуские адвокаты собрались в группу, первым делом записали песню по словам Знака.





Увы, не все стихотворения Максима Знака проходят цензуру. В конце ноября отец Максим получил от сына письмо, в котором его творчество было полностью зарисованно ручкой.



Написать письмо Максиму Знаку: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик рисует

Игорь держит голодовку уже больше 20 дней. Но продолжает присылать рисунки для своей семьи – жены и двухлетней дочери.

Написать Игорю: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.

Архитектор Ростислав Стефанович рисует для детей

Написать Ростиславу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян пишет сказки

Левон еще и рисует интерактивные игры для сына Мики.

Написать Левону: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Активистка Яна Оробейко рисует комиксы

По мотивам рисунков Яны Оробейко и Каси Будько в телеграме даже создали стикерпак .

Написать Яне: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель тоже рисует

Написать Евгению: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Бывшая сотрудница таможни Мария Нестерова разрисовывает мандалы.

Написать Марии: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Ксения Сыромолот присылает рисунки-поздравления

Один их них – василек – стал эскизом для татуировки ее подруги.

Написать Ксении: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

