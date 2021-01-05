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«Мы живы! Не уничтожайте нас!» Что сочиняют и рисуют политзаключенные – это надо видеть
Источник материала: KYKY>
Новый 2021-й год в Беларуси за решеткой встретили больше ста политических заключенных. Но как бы условия не пытались сломать этих людей, они держатся – и даже сохраняют способность творить. На сайте правозащитного центра «Весна»
Адвокат Максим Знак сочиняет стихи
Яны думалі — нас пахавалі ...
Яны рэзалі нас на кавалкі,
Яны у цемры мяхі пакідалі,
Кстати, благодаря стихам Максима в Беларуси появился вокально-инструментальный ансамбль «Правовой дефолт». Когда беларуские адвокаты собрались в группу, первым делом записали песню по словам Знака.
Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик рисует
Игорь держит голодовку уже больше 20 дней. Но продолжает присылать рисунки для своей семьи – жены и двухлетней дочери.
Написать Игорю: Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.
Архитектор Ростислав Стефанович рисует для детей
Написать Ростиславу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян пишет сказки
Левон еще и рисует интерактивные игры для сына Мики.
Написать Левону: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
Активистка Яна Оробейко рисует комиксы
По мотивам рисунков Яны Оробейко и Каси Будько в телеграме даже создали
Написать Яне: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель тоже рисует
Написать Евгению: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
Бывшая сотрудница таможни Мария Нестерова разрисовывает мандалы.
Написать Марии: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
Пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Ксения Сыромолот присылает рисунки-поздравления
Один их них – василек – стал эскизом для татуировки ее подруги.
Написать Ксении: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
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Новый 2021-й год в Беларуси за решеткой встретили больше ста политических заключенных. Но как бы условия не пытались сломать этих людей, они держатся – и даже...
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