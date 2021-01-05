ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

05.01.2021 13:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сегодня оно включает 16 коммерческих организаций, здесь работают порядка 4 тысяч сотрудников. Холдинг развивается по ряду направлений: это производство бытовой и промышленной электроники, строительство, логистика и услуги.  

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Даже в это непростое время для мировой экономики предприятие работает с прибылью. В условиях пандемии есть спрос и на телевизоры, и другую продукцию. Большая часть товаров уходит на экспорт. Это Германия, Вьетнам, Казахстан.  

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался состоянием и использованием производственных помещений холдинга. В Минске пока остаются незадействованными несколько таких площадок. Есть предложение на них развивать сферу услуг. Однако Президент считает, что необходимо все взвесить, просчитать все плюсы и минусы.  

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Позиция первая – это ты. Все, что тебе, Юрий Иванович (Предко Юрий Иванович – генеральный директор холдинга «Горизонт» – прим. ред.), тут надо, и то, что ты в перспективе можешь потянуть, чтобы потом не ходить где-то искать, надо забрать здесь, то есть под свое производство или под какое-то другое. Надо посмотреть, что тут для людей.  

Смотри: как бы там ни было, где по-пластунски, где как-то – Минск численностью прирастает, пусть немного сдержанно, но прирастает. Куда мы их денем? А так они будут тут заниматься. И посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства. Надо еще раз к этому вернуться.  

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Что касается новой площадки, куда сегодня и приехал глава государства, то свою работу она начала в марте 2019 года.  

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Это первый инновационный центр в стране по созданию разработок в сфере электроники.   

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Появление такого кластера – безусловно, требование времени. Он позволяет быстро превращать идею в готовый продукт и выводить его на рынок. Ведь конкуренция сегодня серьезная.  

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Главе государства показали новые разработки: лазерный телевизор, электронные системы для тракторов, легковых автомобилей.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Предко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Xiaomi Mi 10i с камерой на 108 Мп представлен официально. Цена - от 285 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика