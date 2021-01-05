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Замкнутый круг от Лукашенко в одной цитате

05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель озвучил ее, посещая во вторник холдинг «Горизонт».

Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось.

Александр Лукашенко, БЕЛТА

Отметим, в Беларуси на всех выборах президента, согласно официальным данным ЦИК, всегда побеждал Лукашенко.

Замкнутый круг от Лукашенко в одной цитате

Таким образом свежее заявление белорусского правителя отправляет слушателей во временную петлю, напоминая, что День сурка, если учитывать видение спикера, существует. 

 
 
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Белорусский правитель озвучил ее, посещая во вторник холдинг «Горизонт».
 
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