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Замкнутый круг от Лукашенко в одной цитате
05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский правитель озвучил ее, посещая во вторник холдинг «Горизонт».
Александр Лукашенко, БЕЛТА
Отметим, в Беларуси на всех выборах президента, согласно официальным данным ЦИК, всегда побеждал Лукашенко.
Таким образом свежее заявление белорусского правителя отправляет слушателей во временную петлю, напоминая, что День сурка, если учитывать видение спикера, существует.
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Белорусский правитель озвучил ее, посещая во вторник холдинг «Горизонт».
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