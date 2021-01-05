Экс-следователь: «Еще с 90-х знали, что кабинеты стоят на внутренней «прослушке»

Источник материала: Салiдарнасць

В ближайшее время всплывет еще много разных компроматов?





Накануне брюссельское издание Euobserver опубликовало запись , на которой обсуждается убийство известных оппонентов Лукашенко. Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек уверен, что обнародованная информация реальная и разговор между экс-главой КГБ Вадимом Зайцевым и сотрудниками спецслужб действительно имел место.

— Слышно, что «прослушка» профессиональная. Важно, что голоса звучат естественно, по оборотам речи можно определить, что это не постановочный разговор, есть волнение, задумчивость, — все вполне натурально, — отметил экс-следователь в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Сегодня такие технологии, что экспертам не составит труда не только доказать подлинность голоса Зайцева, но и вычислить остальных участников разговора, тем более, что у одного из них речь очень своеобразная.

Собеседник также указал на некоторые детали, доказывающие достоверность записи:

— Мы разговаривали с Олегом Алкаевым в 2012 году, и я знал, что к нему приставлена охрана. Его охраняли немецкие полицейские, которые установили, что существует реальная угроза его жизни.

В разговоре говорят об удостоверениях и легендах. Действительно, КГБ никогда не пользуется своими «корками». Они представляются кем угодно, чаще сотрудниками МВД, но не КГБ. Меня также в 2012 году задерживали милиционеры, которые проговорились, откуда конкретно получили задание на мой арест, — рассказывает Волчек.

Анализируя запись, он говорит, что сам факт сбора компромата и прослушивания на таком высоком уровне его не удивляет.

— Для меня, как следователя в прошлом, ничего удивительного нет. Еще с 90-х мы знали, что все кабинеты стоят на внутренней «прослушке», что отделы собирают информацию друг на друга. Тем более это касается службы государственной безопасности. Это наследие, которое осталось еще с советских времен.

Конечно, председатель КГБ не мог не знать об этом. Вероятно, люди расслабляются, когда ощущают полную безнаказанность, когда понимают, что не понесут никакой ответственности, потому что над ними нет никакого контроля (ни гражданского общества, ни парламента), а задачи ставит первое лицо.

Но меня, как и остальных, поражает цинизм, с которым планируется убийство, по сути, теракт, идет поиск исполнителей на государственном уровне.

Подобные операции планировались в Афганистане против определенных банд-формирований, но там была война. А это все-таки мирная страна. Возможно, поэтому слышно сомнение в голосе одного из сотрудников, — предполагает правозащитник.

Олег Волчек считает, что количество подобных материалов, которые будут преданы огласке, увеличится в ближайшее время:

— Если бы это была неправда, здесь, как и в случае с убийством Бондаренко , следовало бы немедленно дать опровержение, подать иски везде, вплоть до Европейского суда через МИД. Любой понимает, о чем говорит молчание.

Украина также серьезно отнеслась к этому разговору, уже начала работать с европейскими специалистами. Не исключено, что они нашли зацепки в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета.

Как я уже говорил раньше, подобные «сливы» разговоров на разных уровнях будут продолжаться. Это значит, что есть часть сотрудников ведомств, которые не хотят попасть под коллективную ответственность и быть «заодно» обвиненными в тяжких преступлениях, за которые грозит вплоть до смертной казни. Она ведь у нас не отменена.

А то, что преступления совершаются должностными лицами, как известно, является отягчающим обстоятельством.