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Биржа: российский рубль обвалился на торгах 5 января
Источник материала: Навiны
Российская валюта существенно сдала позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 5 января.
Так, российский рубль потерял сразу 0,0446 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,4631 белорусского рубля за 100 российских.
Две другие основные иностранные валюты сегодня выросли:
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Российская валюта существенно сдала позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 5 января.
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