Биржа: российский рубль обвалился на торгах 5 января

Российская валюта существенно сдала позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 5 января.





Так, российский рубль потерял сразу 0,0446 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,4631 белорусского рубля за 100 российских.

Две другие основные иностранные валюты сегодня выросли: