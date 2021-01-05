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Биржа: российский рубль обвалился на торгах 5 января

05.01.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российская валюта существенно сдала позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 5 января.

Биржа: российский рубль обвалился на торгах 5 января

Так, российский рубль потерял сразу 0,0446 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,4631 белорусского рубля за 100 российских.

Две другие основные иностранные валюты сегодня выросли:

  • евро на 0,0059 пункта — 3,1703 белорусского рубля;
  • доллар на 0,0026 пункта — 2,5821 белорусского рубля.
 
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Российская валюта существенно сдала позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 5 января.
 
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