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Лукашенко: «Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие»

05.01.2021 14:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: «Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие»
Фото: president.gov.by
5 января официальный глава Беларуси посетил холдинг «Горизонт», где ему рассказали о небывалых успехах предприятия, прибыль которого за пять лет выросла в 4,6 раза.

Как доложили Александру Лукашенко на производстве, даже в условиях пандемии есть устойчивый спрос и на белорусские телевизоры, и другую продукцию, абсолютное большинство которой уходит на экспорт.

Объемы производства за пять лет увеличились в 4 раза - экспорта - в 3,7 раза. Его удельный вес составляет 92%.

Во время общения с коллективом, Лукашенко вспомнил, что еще в начале президентства состоялся его визит на «Горизонт», когда пришлось решать судьбу предприятия, оказавшегося в трудной ситуации после распада Советского Союза.

«Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали.

Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться - продавайтесь. Но я не намерен продавать «Горизонт». Я наоборот считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: «А, прибыль там слабенькая, бросим его». Люди - на улице. Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие», - сказал Лукашенко.


«Это великое производство, это имидж нашей страны. «Горизонт», «Витязь» в советские времена... «Горизонт» - это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее, - цитирует официального главу Беларуси его пресс-служба. - Не жалею, что сохранил это производство».
 
 
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