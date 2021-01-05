Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали.



Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться - продавайтесь. Но я не намерен продавать «Горизонт». Я наоборот считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: «А, прибыль там слабенькая, бросим его». Люди - на улице. Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие», - сказал Лукашенко.

«Это великое производство, это имидж нашей страны. «Горизонт», «Витязь» в советские времена... «Горизонт» - это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее, - цитирует официального главу Беларуси его пресс-служба. - Не жалею, что сохранил это производство».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: «Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие» Александр Лукашенко снова вспомнил о тяжелых 90-х.

Как доложилина производстве, даже в условиях пандемии есть устойчивый спрос и на белорусские телевизоры, и другую продукцию, абсолютное большинство которой уходит на экспорт.Объемы производства за пять лет увеличились в 4 раза - экспорта - в 3,7 раза. Его удельный вес составляет 92%.Во время общения с коллективом, Лукашенко вспомнил, что еще в начале президентства состоялся его визит на «Горизонт», когда пришлось решать судьбу предприятия, оказавшегося в трудной ситуации после распада Советского Союза.