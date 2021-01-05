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Андрей Суздальцев

Радыё Свабода со ссылкой на «Настоящее время». «Также у меня есть доказательства и подтверждение того, что планировалась физическая ликвидация Андрея Ивановича Суздальцева. Этого на аккаунте нет, но это подтвердит мой источник лично в суде», – цитирует Макарасо ссылкой на «Настоящее время».

«Я надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация. Я очень надеюсь, что отреагирует мировое сообщество, в частности европейское, и Америка. И я думаю, что в конце концов мы сможем побороть этот диктаторский режим, который действует в нашей родной стране Беларуси», – добавил он.

«Ситуация была напряженная. Но ведь мы не специалисты, нам трудно заметить слежку за собой», – отмечает он.

«Почему это не было сделано в Москве в отношении Павла, в отношении меня? Я могу предположить, что все же охота за гражданами России в Москве иностранной спецслужбой – это чуть ли не война. Думаю, что на определенном этапе действия белорусских спецслужб привлекли внимание спецслужб российских и они были вынуждены отказаться от этих планов. Однако Павел все равно погиб – в Киеве. Я не знаю, есть ли там «белорусский след», я политолог, а не следователь. Но тот, что озвучен на совещании вариант уничтожения Павла полностью совпал с тем, что произошло, – заставляет задуматься».

«Фактически белорусские власти занимаются террористической деятельностью на международном уровне, в других странах. Это уже вариант Каддафи», – прибавляет политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это уже вариант Каддафи». Суздальцев комментирует планы КГБ касательно физического устранения оппонентов Лукашенко Это очень серьезное обвинение против режима Лукашенко.