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«Это уже вариант Каддафи». Суздальцев комментирует планы КГБ касательно физического устранения оппонентов Лукашенко
Источник материала: UDF
Андрей Суздальцев
«Также у меня есть доказательства и подтверждение того, что планировалась физическая ликвидация Андрея Ивановича Суздальцева. Этого на аккаунте нет, но это подтвердит мой источник лично в суде», – цитирует Макара
«Я надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация. Я очень надеюсь, что отреагирует мировое сообщество, в частности европейское, и Америка. И я думаю, что в конце концов мы сможем побороть этот диктаторский режим, который действует в нашей родной стране Беларуси», – добавил он.
Андрей Суздальцев – российский политолог, который до 2006 года работал в Минске и критиковал официальный Минск. В 2006 году его лишили вида на жительство и депортировали в Россию как лицо, которое «представляет угрозу национальной безопасности Беларуси».
В комментарии
«Ситуация была напряженная. Но ведь мы не специалисты, нам трудно заметить слежку за собой», – отмечает он.
Суздальцев говорит, что у него были хорошие отношения с Шереметом и он не удивился, что они оба были в списке потенциальных целей спецслужб. «Павел был, конечно, опаснее, потому что он свой, из Беларуси».
«Почему это не было сделано в Москве в отношении Павла, в отношении меня? Я могу предположить, что все же охота за гражданами России в Москве иностранной спецслужбой – это чуть ли не война. Думаю, что на определенном этапе действия белорусских спецслужб привлекли внимание спецслужб российских и они были вынуждены отказаться от этих планов. Однако Павел все равно погиб – в Киеве. Я не знаю, есть ли там «белорусский след», я политолог, а не следователь. Но тот, что озвучен на совещании вариант уничтожения Павла полностью совпал с тем, что произошло, – заставляет задуматься».
Суздальцев подчеркивает, что опубликованные записи, которые вероятно были сделаны на совещании в КГБ, – это очень серьезное обвинение против режима Лукашенко.
«Фактически белорусские власти занимаются террористической деятельностью на международном уровне, в других странах. Это уже вариант Каддафи», – прибавляет политолог.
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«Это уже вариант Каддафи». Суздальцев комментирует планы КГБ касательно физического устранения оппонентов Лукашенко
Это очень серьезное обвинение против режима Лукашенко.
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