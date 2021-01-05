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Путин нашел «стимул» для Лукашенко?
Источник материала: UDF
Александр Федута. Фото: baj.by
«Ай, как весело!
25-го декабря был слив о создании «русской партии» в Беларуси -- 28 декабря назначили Всебелорусское собрание.
4 января был слив с записью совещания в кабинете председателя КГБ Беларуси - в тот же день раздался звонок в кабинете заместителя председателя Совбеза России.
«Стимул» - это тычок для ускорения движения быков.
Нас стимулируют, и в год Быка наш бычок идет, хотя и качается, и шаг постепенно ускоряет.
Кто бы сомневался...», -
Как сообщал
В ходе беседы стороны обсудили «широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, международная повестка дня», проинформировала пресс-служба Лукашенко.
Переговоры Лукашенко с Медведевым выглядят довольно неожиданными. Ведь после ухода с поста премьер-министра в феврале 2020 года последний перестал оказывать серьезное политическое влияние на происходящие в России процессы.
Не исключено, что Лукашенко ищет возможности пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, который поставил отношения с ним «на паузу».
Гнев хозяина Кремля мог вызвать отказ Лукашенко от проведения конституционной реформы. В частности, такое обещание он дал президенту России в августе, когда вся Беларусь полыхала уличными протестами после сфальсифицированных президентских выборов.
Теперь Лукашенко уверен, что сумел подавить протесты, а значит и выполнять обещанное не обязан…
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Кремль начал серьезную игру против белорусского правителя.
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