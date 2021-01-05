ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин нашел «стимул» для Лукашенко?

05.01.2021 14:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Путин нашел «стимул» для Лукашенко?
Александр Федута. Фото: baj.by
Политконсультант Александр Федута обратил внимание на ряд причинно-следственных цепочек в белорусско-российских отношениях.

«Ай, как весело!

25-го декабря был слив о создании «русской партии» в Беларуси -- 28 декабря назначили Всебелорусское собрание.

4 января был слив с записью совещания в кабинете председателя КГБ Беларуси - в тот же день раздался звонок в кабинете заместителя председателя Совбеза России.

«Стимул» - это тычок для ускорения движения быков.
Нас стимулируют, и в год Быка наш бычок идет, хотя и качается, и шаг постепенно ускоряет.

Кто бы сомневался...», - написал Александр Федута в Фейсбуке.


Как сообщал UDF.BY, 4 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

В ходе беседы стороны обсудили «широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, международная повестка дня», проинформировала пресс-служба Лукашенко.

Переговоры Лукашенко с Медведевым выглядят довольно неожиданными. Ведь после ухода с поста премьер-министра в феврале 2020 года последний перестал оказывать серьезное политическое влияние на происходящие в России процессы.

Не исключено, что Лукашенко ищет возможности пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, который поставил отношения с ним «на паузу».

Гнев хозяина Кремля мог вызвать отказ Лукашенко от проведения конституционной реформы. В частности, такое обещание он дал президенту России в августе, когда вся Беларусь полыхала уличными протестами после сфальсифицированных президентских выборов.

Теперь Лукашенко уверен, что сумел подавить протесты, а значит и выполнять обещанное не обязан…
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кремль начал серьезную игру против белорусского правителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси 5 января началась досрочная выплата пенсий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика