Источник материала: UDF



Александр Федута. Фото: baj.by





25-го декабря был слив о создании «русской партии» в Беларуси -- 28 декабря назначили Всебелорусское собрание.



4 января был слив с записью совещания в кабинете председателя КГБ Беларуси - в тот же день раздался звонок в кабинете заместителя председателя Совбеза России.



«Стимул» - это тычок для ускорения движения быков.

Нас стимулируют, и в год Быка наш бычок идет, хотя и качается, и шаг постепенно ускоряет.



Кто бы сомневался...», - написал Александр Федута в Фейсбуке. «Ай, как весело!25-го декабря был слив о создании «русской партии» в Беларуси -- 28 декабря назначили Всебелорусское собрание.4 января был слив с записью совещания в кабинете председателя КГБ Беларуси - в тот же день раздался звонок в кабинете заместителя председателя Совбеза России.«Стимул» - это тычок для ускорения движения быков.Нас стимулируют, и в год Быка наш бычок идет, хотя и качается, и шаг постепенно ускоряет.Кто бы сомневался...», -в Фейсбуке.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин нашел «стимул» для Лукашенко? Кремль начал серьезную игру против белорусского правителя.

Как сообщал, 4 января состоялся телефонный разговорс заместителем председателя Совета безопасности Российской ФедерацииВ ходе беседы стороны обсудили «широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, международная повестка дня», проинформировала пресс-служба Лукашенко.Переговоры Лукашенко с Медведевым выглядят довольно неожиданными. Ведь после ухода с поста премьер-министра в феврале 2020 года последний перестал оказывать серьезное политическое влияние на происходящие в России процессы.Не исключено, что Лукашенко ищет возможности пообщаться с президентом России, который поставил отношения с ним «на паузу».Гнев хозяина Кремля мог вызвать отказ Лукашенко от проведения конституционной реформы. В частности, такое обещание он дал президенту России в августе, когда вся Беларусь полыхала уличными протестами после сфальсифицированных президентских выборов.Теперь Лукашенко уверен, что сумел подавить протесты, а значит и выполнять обещанное не обязан…