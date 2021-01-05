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Лукашенко: Я не враг сам себе, я хочу…

05.01.2021 14:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня отправился в инновационный центр «Горизонта» на очередной стендап, чтобы поделится со страной кусочком настоящей правды.

«Я не враг сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно», - произнес Лукашенко фразы, которые объясняют и посиневшие пальцы, и маниакальное упорство в ликвидации любых протестных проявлений в стране, и креатив объявить 2021-й годом народного единства.

«Я просто хочу подтвердить, что я это (объявил 2021-й годом единства – ред.) делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите». – сказал Лукашенко.

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», - добавил он.

 
 
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Лукашенко сегодня отправился в инновационный центр «Горизонта» на очередной стендап, чтобы поделится со страной кусочком настоящей правды.
 
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