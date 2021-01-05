ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Сэкономил": водитель пытался незаконно ввезти автомобильные фильтры – видео

05.01.2021 14:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Мужчина пытался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС более 14 тысяч автомобильных фильтров, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета во вторник.

ГТК
Таможенники нашли наркотики в международных посылках – видео

Инцидент произошел в пункте пропуска "Козловичи". Грузовик VOLVO ехал на территорию Евразийского экономического союза с автозапчастями из Польши.

Для проверки заявленных в документах сведений автомобиль отправили на таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

По сканограмме стало понятно – в грузовом отсеке машины находится больше товара, чем заявлено. Далее выяснилось, что там находились более 14 тысяч автомобильных фильтров, которые не были указаны в товаросопроводительных документах. Таможенные платежи на них составили бы более 80 тысяч белорусских рублей (чуть более 31 тысячи долларов США).

По предварительной оценке, общая стоимость груза составила свыше 300 тысяч белорусских рублей (почти 117 тысяч долларов США).

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таможенные платежи на автомобильные фильтры составили бы более 80 тысяч белорусских рублей, поэтому они не были указаны в товаросопроводительных документах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Палітвязьням Мікалаю Статкевічу і Зьмітру Казлову працягнулі арышт да 29 сакавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика