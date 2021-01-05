"Сэкономил": водитель пытался незаконно ввезти автомобильные фильтры – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Мужчина пытался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС более 14 тысяч автомобильных фильтров, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета во вторник.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Козловичи". Грузовик VOLVO ехал на территорию Евразийского экономического союза с автозапчастями из Польши.

Для проверки заявленных в документах сведений автомобиль отправили на таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

По сканограмме стало понятно – в грузовом отсеке машины находится больше товара, чем заявлено. Далее выяснилось, что там находились более 14 тысяч автомобильных фильтров, которые не были указаны в товаросопроводительных документах. Таможенные платежи на них составили бы более 80 тысяч белорусских рублей (чуть более 31 тысячи долларов США).

По предварительной оценке, общая стоимость груза составила свыше 300 тысяч белорусских рублей (почти 117 тысяч долларов США).

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.